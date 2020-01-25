بنفيكا يضع عينه على مدافع فرايبورج

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي بنفيكا البرتغالي يسعى إلى ضم روبين كوخ، مدافع نادي فرايبورج الألماني، خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالي الذي ينتهي في آخر يناير الجاري.
وكتبت صحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة اليوم السبت أنه تم إخطار مسؤولي فرايبورج بأن اللاعب الألماني الدولي23/ عامًا/ لا يرغب في تمديد عقده الذي ينتهي في عام .2021
وفي ما يتعلق بقيمة الصفقة، يدور الحديث عن 18 مليون يورو.
ورأت الصحيفة أنه من المستبعد إتمام الانتقال في الشتاء الحالي لأن فرايبورج سيتعذر عليه إيجاد بديل في هذه المدة القصيرة المتبقية من موسم الانتقالات الحالي.
وكان بنفيكا ضم مؤخراً يوليان فايجل لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.
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