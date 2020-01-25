الميركاتو الاماراتي | الوحدة يضم مدافع الاتحاد المنستيري التونسي

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن نادي الوحدة الإماراتي ضم المدافع علاء زهير إلى صفوف الفريق الأول، قادمًا من الاتحاد المنستيري التونسي.

وأوضحت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية أن اللاعب سيقيد خلال الأيام المقبلة، ضمن فئة المقيمين.

وذكرت تقارير تونسية أن الوحدة دفع 200 ألف دولار للمنستيري مقابل انتقال زهير الذي تبلغ قيمته السوقية 350 ألف يورو.

ويلعب زهير 19/ عامًا/ في مركز قلب الدفاع، وخاض عشر مباريات في الدوري التونسي هذا الموسم.

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من جهة أخرى، ينتظر أن يكشف الوحدة خلال الأسبوع الحالي، عن اسم اللاعب الرابع الجديد الذي يقيد مكان تيجالي في قائمة الأجانب، بجانب الكوريين شانج ريم ولي ميونج، والكونغولي مبوكو الذي تم التعاقد معه مؤخراً.

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