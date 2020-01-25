ليستر سيتي يتأهل الى ثمن نهائي كأس إنجلترا بشق النفس

بلغ ليستر سيتي الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إنكلترا في كرة القدم، بعد فوزه السبت بشق النفس على مضيفه برنتفورد من الدرجة الأولى 1-صفر بهدف سجله منذ الدقيقة الرابعة.



وبتشكيلة رديفة وبغياب هدافه جايمي فادري الذي أصيب الأربعاء في الدوري ضد وست هام في مباراة حسمها "الثعالب" 4-1 بعد سقوطين على التوالي تسببا بتنازلهم عن الوصافة، عانى ليستر في مواجهته الأولى مع برنتفورد منذ كانون الثاني/يناير 1993 (3-1 في الدرجة الأولى)، لكنه نجح في نهاية المطاف بالخروج منتصرا ومواصلة مشواره في المسابقة التي وصل الى مباراتها النهائية أربع مرات في تاريخه (آخرها عام 1969) من دون أن يتوج بطلا.



ويدين فريق المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز بتأهله الى النيجيري كيليتشي ايهيانشاتو الذي رفع رصيده الى سبعة أهداف في 12 مشاركة له هذا الموسم، بهدف منذ الدقيقة الرابعة للمواجهة الأولى بين الفريقين في الكأس منذ موسم 1948-1949، حين خرج "الثعالب" منتصرين أيضا (2-صفر) للمباراة الثالثة من أصل ثلاث مواجهات بينهما في المسابقة الأعرق في العالم.



ويقاتل ليستر أيضا على ساحة مسابقة كأس الرابطة، إضافة الى سعيه لنيل بطاقته الى دوري أبطال أوروبا بحلوله في أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز، وهو وصل الى نصف النهائي حيث يلتقي مضيفه أستون فيلا الثلاثاء في الإياب بعد أن تعادل ذهابا على أرضه 1-1.

المصدر: فرانس برس