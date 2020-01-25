رياضة | موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الهزيمة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الهزيمة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقط برشلونة الإسباني نقطتين ثمينتين اليوم في صراع الدوري الإسباني، عندما سقط بهدفين مقابل لا شئ على أرضية ملعب ميستايا أمام فالنسيا، في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وتلقى برشلونة الخسارة الرابعة له هذا الموسم في الليجا، ليتوقف رصيده عند النقطة 43، ويهيئ الفرصة لريال مدريد لإقتناص الصدارة منفرداً، عندما يحل ضيفاً غداً الأحد على فريق بلد الوليد في نفس الجولة.

كما تعد تلك الهزيمة هلي الأولى في مشوار كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، والذي تولى المهمة منذ أيام خلفاً للمقال إرنستو فالفيردي.

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موعد مباراة برشلونة القادمة

وسيطوي برشلونة صفحة الليجا مؤقتاً، ليوجه أنظاره صوب فريق ليجانيس في دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وستقام المباراة يوم الخميس المقبل 30 يناير، على أرضية ملعب كامب نو، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، العاشرة بتوقيت أبو ظبي، السادسة بتوقيت جرينتش، السابعة بتوقيت تونس.

وستنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة السعودة الرياضية، والتي أعلنت حصولها على حقوق نقل بطولة كأس ملك إسبانيا.