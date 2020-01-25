رياضة | ساوثهامبتون يؤجل تأهل توتنهام.. وحجازي يشارك في صعود وست بروميتش في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساوثهامبتون يؤجل تأهل توتنهام.. وحجازي يشارك في صعود وست بروميتش في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق وست بروميتش المحترف في صفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي في الفوز على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لندن ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعادل فريق توتنهام هوتسبير مع فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الساوث، وسوف تقام المباراة مرا أخرى في لندن.

وصعد فريق ليستر سيتي بعد الفوز في هذا الدور بنتيجة هدف نظيف، وأيضاً تأهل فريق نوريتش سيتي بعد الفوز على فريق بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ونجح فريق شيفيلد يونايتد في الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على فريق ميلويل.