رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسبانى بعد فوز فالنسيا ضد برشلونة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسبانى بعد فوز فالنسيا ضد برشلونة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق فالنسيا فوز كبير وثمين على نظيره برشلونة ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإسبانى بهدفين دون رد، فى لقاء أقيم على ملعب ميستايا معقل فالنسيا.

وتقدم فالنسيا فى النتيجة عن طريق هدف سجله الظهير الأيسر لبرشلونة جوردي ألبا فى مرماه فى الدقيقة 48 من زمن اللقاء ثم أضاف اللاعب جوميز الهدف الثانى فى الدقيقة 77 ليحقق فالنسيا فوز مثير على برشلونة ويتلقي كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد الهزيمة الأولى له.

ترتيب هدافي الدوري الإسبانى

ليونيل ميسي لاعب برشلونة 14 هدف

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 12 هدف

لويس سواريز لاعب برشلونة 11 هدف

انتى بوديمير لاعب مايوركا 9 أهداف

ازيجيل افيلا لاعب اوساسونا 9 أهداف

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روجر مارتي لاغب ليفانتى 9 أهداف

جيرار مورينو لاعب فياريال 9 أهداف

انخيل رودريجيز لاعب خيتافي 8 أهداف

لورين مورون لاعب ريال بيتيس 8 أهداف

ويليام خوسيه لاعب ريال سوسيداد 8 أهداف

لوكاس بيريز لاعب ألافيس 8 أهداف

انطوان جريزمان لاعب برشلونة 7 أهداف

الفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد 7 أهداف