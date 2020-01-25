رياضة | خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فاكسًا من إحدى شركات التسويق الخاصة للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر داخل لجنة التخطيط بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن العربي الكويتي يرغب في التعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر الفريق، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأضاف: "الأهلي تلقى صباح اليوم عرضًا من إحدى شركات التسويق، يُفيد برغبة العربي الكويتي، في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي"

وتابع المصدر: "هناك أيضًا عرضًا من جانب الاتفاق السعودي لإسترداد اللاعب الذي لعب بين صفوفه عام ونصف، مرة أخرى، ولكن لم يتم البت في أمرة بشكل نهائي".

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واختتم: "اللاعب يرفض العروض المحلية، ويتمسك بعدم اللعب لغير الأهلي، ويفضل الرحيل إلى الدوريات الخليجية من أجل رغبته في إثبات نفسه مرة أخرى".

وخرج مارسيلو، من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ انطلاق الموسم الحالي، وأصبحت فرصته منعدمة في ظل الاعتماد على الثنائي التونسي علي معلول ومحمود وحيد، بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط صاحب المركز الثاني، والهلال السوداني المتصدر بفارق الأهداف برصيد 9 نقاط أيضًا، فيما خرج بلاتينيوم ستارز من المنافسة بعد حصوله على نقطة وحيدة.