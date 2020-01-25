رياضة | قفط يكتسح اخميم برباعية وهزيمة شباب سوهاج من المنشأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قفط يكتسح اخميم برباعية وهزيمة شباب سوهاج من المنشأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم السبت، منافسات الجولة 14 للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، والتي شهدت خوض 4 مباريات، على أن تستكمل باقي مباريات الجولة غدا الأحد.

واسفرت نتائج مباريات اليوم، عن تعادل فريق نادي المراغة، امام نظيره فريق نادي البداري بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد المراغة عند 22 نقطة، فيما ارتفع رصيد البداري عند 23 نقطة.

وفي اللقاء الثاني، نجح فريق شبان المراغة، في تحقيق الفوز خارج ملعبه، على نظيره فريق نجوع مازن، بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده للنقطة 31 نقطة، مساويا مع نادى قنا صاحب الصدارة، والذي يواجه فريق مركز شباب البلينا، في ختام مواجهات الجولة، فيما تجمد رصيد نجوع مازن عند النقطة 11 بالمركز الثاني عشر.

وعلى ملعب اهلي المنشأة، حقق صاحب الأرض فوزا صعبا على ضيفه مركز شباب سوهاج بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد اهلي المنشأة عند النقطة13، فيما تجمد رصيد شباب سوهاج عند النقطة 20.

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فيما حقق فريق نادي قفط فوزا كبيرا على نظيره فريق نادي اخميم برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير، ليرفع نادي قفط رصيده للنقطة 28 بالمركز الثالث، ويتجمد رصيد اخميم عند 19 نقطة.

وتنطلق غدا باقي مباريات المجموعة غداالأحد المقبل، حيث يلتقي نادي قنا المتصدر في هذه الجولة نظيره فريق مركز شباب البلينا، صاحب المركز الثامن برصيد15 نقطة، بملعب الاول، وتختتم مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية لدوري القسم الثالث، بمواجهة نادي قوص، صاحب المركز الأخير برصيد7 نقاط، أمام نظيره فريق مكة المكرمة، صاحب المركز العاشر برصيد 10 نقاط بملعب الاخير.

ترتيب المجموعة الثانية

1_نادي قنا 31 نقطة

2_شبان المراغة 31نقطة

3_نادي قفط 28 نقطة

4_نادي البداري 23نقطة

5_نادي المراغة22 نقطة

6_شباب سوهاج 20 نقطة

7_ نادي اخميم 19 نقطة

8_شباب البلينا 15 نقطة

9_ اهلي المنشاة 13 نقاط

10_مكة المكرمة 10 نقاط

11_نجوع مازن 9 نقاط

12_نادي قوص 7 نقاط