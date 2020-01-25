رياضة | دوري أبطال إفريقيا| صن داونز يتعادل مع بيترو أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال إفريقيا| صن داونز يتعادل مع بيترو أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق موقعة فريقي ماميلودي صن داونز مع مضيفه بيترو أتلتيكو 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم صن داونز بهدف سجله جاستون سيرينو في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وتعادل ريكاردو جوب لبيترو أتلتيكو في الدقيقة 42 قبل أن يسجل جاكوس تويسينجي في الدقيقة 72، إلا أن مونجيكا ماديشا سجل هدف التعادل لصن داونز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع صن داونز رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وكان صن داونز والوداد المغربي تأهلا رسميا لدور الثمانية من هذه المجموعة قبل مباراة اليوم.