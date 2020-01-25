رياضة | دعوة سبب حضور إيتو مباراة الزمالك ومازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوة سبب حضور إيتو مباراة الزمالك ومازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار حضور صامويل إيتو نجم المنتخب الكاميروني السابق العديد من التساؤلات خلال مبارتة الزمالك ومازيمبي الكونغزلي بالأمس

وحضر إيتو مواجهة الزمالك أمام مازيمبي بالأمس والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقبا.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إيتو كان متواجد في القاهرة من الأساس خلال الساعات الماضية، وهو ما علم به نائب رئيس نادي مازيمبي الذي تربطه علاقة به وقام بدعوته لحضور المواجهة.

وأشار إلى أن نائب رئيس النادي الكونغولي على صداقة بإيتو منذ سنوات وسبق وقام بدعوته في أكثر من مناسبة.

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وحرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على استقبال النجم الكاميروني المعتزل صامويل إيتو على هامش مباراة الزمالك ومازيمبي.



وتواجد إيتو أثناء استراحة ما بين شوطين المباراة في صالة كبار الزوار، وتوجه له مرتضى منصور الذي حرص على استقباله مرحبًا بتواجده في مصر وحضوره اللقاء.



الجدير بالذكر أن الزمالك تعادل مع مازيمبي بدون مقابل ليرفع رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني خلف مازيمبي الذي يمتلك 11 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري.

