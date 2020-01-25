رياضة | كأس الاتحاد الإنجليزي| ليستر سيتي يتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على برينتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس الاتحاد الإنجليزي| ليستر سيتي يتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على برينتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل ليستر سيتي للدور الخامس (دور الستة عشر) لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الثمين 1 - صفر على مضيفه برينتفورد اليوم السبت في الدور الرابع للبطولة.

وسجل المهاجم النيجيري الدولي كيليتشي إيهياناتشو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الثالثة اثر تمريرة عرضية من جيمس جاستن ليقود ليستر إلى الدور الخامس للبطولة.

وكانت مباراة اليوم بين ليستر الذي ينشط بدوري الدرجة الممتازة وبرينتفورد الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية) هي الأولى بين الفريقين منذ يناير 1993 .

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وقال إيهياناتشو:"دافعنا بشكل جيد وحققنا الفوز، ولهذا تأهلنا للدور التالي".

وقدم برينتفورد ، الذي تأهل للدور الخامس في المسابقة بالموسم الماضي ، أداء أفضل خلال الشوط الثاني من المباراة وسنحت له ثلاث فرص لتسجيل هدف التعادل كان أولها تسديدة جويل فالنسيا كاستيو التي ارتدت من القائم في الدقيقة 62 .

كما تصدى داني وورد حارس مرمى ليستر لتسديدة لوكا راسيتش قبل ثماني دقائق فقط على نهاية المباراة فيما ألغى الحكم هدفا للاعب برايان مبومو للتسلل.