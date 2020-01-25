رياضة | عاجل.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي في التاسعة من مساء غد الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وضمت قائمة الأهلي كلًا من :-
حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.
خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – أيمن أشرف.
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي «أفشة» – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – حسين الشحات – أحمد الشيخ – جيرالدو.
خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – أليو بادجي.
فيما تم استبعاد كلا من :-
صالح جمعة وصلاح محسن وحسام عاشور ومحمود وحيد لوجهة نظر فنية وحمدي فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي للإصابة، ووليد أزارو الذي انتقل رسميًا للاتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.