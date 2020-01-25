رياضة | عاجل.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه النجم الساحلي مساء غدًا الأحد على ستاد السلام الدولي.

ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي في التاسعة من مساء غد الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي كلًا من :-

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حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي «أفشة» – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – حسين الشحات – أحمد الشيخ – جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – أليو بادجي.