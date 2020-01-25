رياضة | مدرب رينجرز: نواجه بيراميدز القوي.. ونلعب على الأمل الصعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب رينجرز: نواجه بيراميدز القوي.. ونلعب على الأمل الصعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
المدرب أوضح أنه شاهد بيراميدز في العديد من المباريات سواء في الكونفدرالية أو الدوري المصري، ويعلم جيدا مدى قوته وأنه مرشح قوي للفوز باللقب القاري ومنضبط تماما، وتحدث مع لاعبيه بشأن ضرورة الفوز وتقديم مواجهة قوية أمامه.
مدرب رينجرز أشار إلى أنه رغم فرص فريقه الصعبة في التأهل للدور الثاني ولكنه وفي كل مباراة يلعب من أجل الفوز وحصد ٣ نقاط غالية، وبالفعل فرص فريقه في التأهل هو ونواذيبو بطل موريتانيا تبدو معدومة ولكنه سيلعب على الأمل حتى النهاية.
شدد المدرب على أن بيراميدز قوي للغاية وكل لاعبيه عناصر مميزة وليس هناك لاعب بعينه سيهتم به ويركز عليه خلال اللقاء، وسيركز على جميع اللاعبين داخل الملعب أملا في الخروج بنتيجة جيدة.