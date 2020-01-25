رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 25 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة فالنسيا ضد برشلونة بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 25 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة فالنسيا ضد برشلونة بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 25 / 1 / 2020، أبرزها مباراة الترجي ضد الرجاء البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الإسباني، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقييا "الجولة الخامسة"

أنطلقت مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة بلاتينوم ضد الهلال السوداني، في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

زيسكو ضد أول أغسطس الأنجولي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

الترجي ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ21"

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أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإسباني بمواجهة فالنسيا ضد برشلونة، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ19"

بايرن ميونيخ ضد شالكه، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ15"

أقيمت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة الشباب ضد الهلال، في تمام الخامسة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الاتحاد ضد العدالة، تقام المباراة في تمام السابعة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ32"

أنطلقت مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي بمواجهة برينتفورد ضد ليستر سيتي، في تمام الثالثة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهة ساوثهامبتون ضد توتنهام، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

هال سيتي ضد تشيلسي، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.