رياضة | بعد فوز الهلال على بلاتينيوم.. حظوظ الأهلي في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز الهلال على بلاتينيوم.. حظوظ الأهلي في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليصعب مهمة الأهلي في التأهل عن هذه المجموعة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي في مباراة الغد، من أجل زيادة فرصه في التأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل مباراة الجولة السادسة والأخيرة والتي ستجمعه مع الهلال السوداني.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز الهلال على بلاتينيوم:

1- النجم الساحلي (9 نقاط) ويتبقي له مباراتين أمام الأهلي وبلاتينيوم

2- الهلال السوداني (9 نقاط) ويتبقي له مباراة أمام الأهلي

3- الأهلي (7 نقاط) يتبقي له مباراتين أمام النجم والأهلي

4- بلاتينيوم ستارز (1 نقطة) ويتبقي له مباراة ضد النجم الساحلي.

حظوظ الأهلي في التأهل بعد فوز الهلال على بلاتينيوم:

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- يتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مباشرة كـ"متصدر" للمجموعة الثانية، في حالة فوزه في المباراتين المتبقيتين له بالمجموعة على حساب النجم الساحلي والهلال السوداني على الترتيب.

- في حالة فوز الأهلي على النجم الساحلي وتعادله مع الهلال السوداني يتأهل للدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية مباشرة برفقة بطل تونس.

- في حالة تعادل الأهلي أو خسارته أمام النجم الساحلي غدًا، سيكون مطالب بتحقيق الفوز على الهلال السوداني بالجولة الأخيرة من أجل حسم تأهله للدور ربع النهائي بالبطولة الإفريقية.

- الأهلي يستطيع التأهل لربع نهائي دوري الأبطال حال فوزه على النجم الساحلي وخسارته أمام الهلال السوداني بالجولة السادسة، ولكن بشرط خسارة النجم أمام بلاتينيوم ستارز في الجولة الأخيرة ويصبح ترتيب المجموعة (الهلال 12 نقطة - الأهلي 10 نقاط - النجم 9 نقاط).

سيناريوهات يخشاها الأهلاوية:

- في حالة فوز الأهلي على النجم الساحلي غدًا وخسارته أمام الهلال في الجولة الأخيرة يودع المارد الأحمر البطولة بشكل رسمي.

- تعادل الأهلي في المباراتين أمام النجم الساحلي والهلال السوداني يُطيح بالمارد الأحمر خارج البطولة أيضًا.

- في حالة خسارة الأهلي أمام النجم الساحلي غدًا والتعادل مع الهلال بالجولة الأخيرة يودع البطولة رسميًا.