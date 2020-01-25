رياضة | خبر سار في الأهلي قبل موقعة الهلال السوداني

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انتظم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات البدنية للفريق الأحمر والتي أقيمت اليوم السبت على هامش المران الجماعي المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واقترب رمضان من المشاركة في التدريبات الجماعية حيث ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وغاب رمضان صبحي عن المشاركة في المباريات مع الأهلي منذ لقاء الإسماعيلي في شهر ديسمبر الماضي بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء غد الأحد على ستاد السلام الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدار برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني صاحب المركز الثاني.

