رياضة | عاجل- استبعاد ثلاثي الأهلي من مباراة النجم الساحلي غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- استبعاد ثلاثي الأهلي من مباراة النجم الساحلي غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب الثلاثي حسام عاشور وصلاح محسن وصالح جمعة لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتأكد استبعاد الثلاثي من قائمة الأهلي لمباراة الغد أمام النجم الساحلي، بعدما تغيبوا عن مران اليوم السبت والأخير قبل لقاء الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء غد الأحد على ستاد السلام الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدار برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني صاحب المركز الثاني.