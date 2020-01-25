رياضة | الهلال السوداني يصعب الأمور للأهلي بفوز صعب على بلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السوداني يصعب الأمور للأهلي بفوز صعب على بلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 25/يناير/2020 - 04:58 م
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الهلال
محمد الصو
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وفاز الهلال السوداني بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب بلاتينيوم، أحرزه اللاعب محمد موسى الضي بالدقيقة 84 من عمر المباراة.
وشهدت المباراة، ضياع ركلة جزاء من جانب بلاتينيوم ستارز في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، كما ألغى الحكم هدفا للفريق السوداني، بداعي التسلل.
وصعب الهلال السوداني، موقف المجموعة وتحديدًا الأهلي، والذي أصبح مطالب بتحقيق الفوز أمام كل من النجم الساحلي على ملعب السلام، والهلال السوداني في أم درمان بالسودان، حتى يضمن تأهله.
ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب المجموعة الثانية عقب فوز الهلال على بلاتينيوم ستارز من خلال التقرير الآتي:-
الهلال السوداني أصبح في الصدارة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن النجم الساحلي التونسي، الذي أصبح في المركز الثاني بنفس الرصيد، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما تواجد بلاتينيوم ستارز بمؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.
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