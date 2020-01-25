رياضة | الهلال السوداني يصعب الأمور للأهلي بفوز صعب على بلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني، فوزًا هامًا على نظيره بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، خارج الديار، بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الهلال السوداني بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب بلاتينيوم، أحرزه اللاعب محمد موسى الضي بالدقيقة 84 م ن عمر المباراة.

وشهدت المباراة، ضياع ركلة جزاء من جانب بلاتينيوم ستارز في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، كما ألغى الحكم هدفا للفريق السوداني، بداعي التسلل.

وصعب الهلال السوداني، موقف المجموعة وتحديدًا الأهلي، والذي أصبح مطالب بتحقيق الفوز أمام كل من النجم الساحلي على ملعب السلام، والهلال السوداني في أم درمان بالسودان، حتى يضمن تأهله.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب المجموعة الثانية عقب فوز الهلال على بلاتينيوم ستارز من خلال التقرير الآتي:-