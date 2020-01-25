اونلاين | نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة برشلونة الآن| بث مباشر فالنسيا ضد برشلونة barca messi

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يلا شوت حصري تابع البث الحي المباشر لمواجهة فريق برشلونة ضد فريق فالنسيا والتي ستقام اليوم السبت 25 يناير YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الميستايا ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني KOORA ONLINE.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق فالنسيا في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA LIVE وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.

جول كورة وكان فريق برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق غرناطة بنتيجة هدف نظيف COOL KOORA وذلك في المباراة الأولى التي قادها المدرب الجديد كيكي سيتين والذي جاء خلفا للمدرب السابق ارنستو فالفيردي الذي رحل بعد خسارة كأس السوبر الاسباني في المملكة العربية السعودية BEIN MATSH.

يلا كورة ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 43 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق ريال مدريد الذي يحل في المركز الثاني KOORA STAR ويرغب البارسا في الاستمرار بنغمة الانتصارات من أجل الحفاظ على صدارة الليجا الذي يريد الفوز بها للموسم الثاني على التوالي KOORA LIVE.