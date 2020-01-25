اونلاين | مشاهدة مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب "0-0" بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة

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مشاهدة مباراة مباراة فيتا كلوب وشبيبة القبائل في دوري الابطال

يستضيف فريق فيتا كلوب الكونغولي نظيره شبيبة القبائل الجزائري، السبت الموافق 25-1-2020، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة القبائل الجزائري على ملعب الشهداء.

مشاهدة مباراة مباراة فيتا كلوب وشبيبة القبائل في دوري الابطال

مشاهدة مباراة مباراة فيتا كلوب وشبيبة القبائل في دوري الابطال

مشاهدة مباراة مباراة فيتا كلوب وشبيبة القبائل في دوري الابطال

مشاهدة مباراة مباراة فيتا كلوب وشبيبة القبائل في دوري الابطال

يدخل فيتا كلوب المباراة متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وخطف نقاط المباراة كاملة، وتقديم عرض قوي من أجل حفظ ماء الوجه في البطولة.

ولم يقدم فريق فيتا كلوب عروضًا مميزة في البطولة الإفريقية بنسختها الحالية، على عكس النسخ السابقة، حيث كان ندًا قويًا.

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ويحتل فيتا كلوب المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، وعندما يستضيف شبيبة القبائل، سيركز الفريق الكونغولي على تحقيق فوزه الأول في البطولة.

وخاض فيتا كلوب 4 مواجهات، تعادل في واحدة فقط، وتلقى الهزيمة 3 مرات.

بينما على الجانب الآخر، يدخل فريق شبيبة القبائل الجزائري المباراة، وعينه على تحقيق الـ 3 نقاط، من أجل تعزيز آماله في الوصول للدور المقبل، منتظرًا أن يقدم له الترجي التونسي هدية ويفوز على الرجاء المغربي عندما يلتقيان في الجولة ذاتها.

ويحتل شبيبة القبائل المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 جولات، حيث حقق الفريق الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مباراتين.

ويوجد الترجي التونسي على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق الرجاء المغربي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة فيتا كلوب وشبيبة القبائل

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، و19:00 بتوقيت مكة المكرمة، و16:00 بتوقيت جرينيتش.

ملعب مباراة فيتا كلوب وشبيبة القبائل

تقام المباراة بين فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة القبائل الجزائري على ملعب الشهداء.

القناة الناقلة لمباراة فيتا كلوب وشبيبة القبائل