اونلاين | يلا كورة Watch Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الاسباني.. يلا شوت barcelona

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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الجولة 21 من الدوري الاسباني والتي يستضيفها ملعب ميستايا معقل فريق فالنسيا والملعب الصعب دائما على الخصوم، ودائما ما يؤدي فالنسيا مباريات قوية ضد برشلونة على هذا الملعب، ويسعى برشلونة للفوز على فالنسيا لتعزيز الصدارة بثلاثة نقاط إضافية وينتظر تعثر الغريم التقليدي لينفرد برشلونة بالصدارة بدون منازع.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا

بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في الجولة 21 والاختبار الثاني للمدرب الجديد كيكي سيتين الذي يلعب اللقاء الثاني في الدوري مع برشلونة، ويدخل برشلونة المباراة برصيد 43 نقطة في المركز الأول بنفس عدد النقاط لريال مدريد، ويدخل فالنسيا المباراة برصيد 31 نقطة في المركز الثامن ويتطلع للفوز والوصول للنقطة 34 التي تضعه في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.

بطاقة مباراة برشلونة وفالنسيا

البطولة الدوري الإنجليزي

الجولة 21

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موعد المباراة 25-1-2020

توقيت المباراة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 3

معلق المباراة حفيظ الدراجي

ملعب المباراة ميستايا

بث مباشر

بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني، مُقدما لكم عن طريق يلا شوت الناقل للمباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للدوري الاسباني والدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا للعمل مرة أُخرى.