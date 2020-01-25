اونلاين | برشلونة البطل Yalla Kora| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا شوت اليوم عبر Bein Sport مجاناً live

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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا شوت اون لاين في الدوري الأسباني لكرة القدم، في المباراة المعروضة على قناة bein sport، تلعب المباراة ضمن الأسبوع الواحد والعشرون من الليغا في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب المستاياـ وسيعلق على المواجهة المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا سنقوم بتوفيره لكم قبل بداية اللقاء، وكان برشلونة الذي اقال مدربه السابق فالفيردي، وعين بدلاً منه مواطنه الاسباني كيكي سيتين، سيكون مع موعد مع أول اختبار حقيقي للحقبة الجديدة وذلك على ملعب صعب كالمستايا، في غياب مهاجمه الاورغوياني لويس سواريز، في مباراة جميع التوقعات مفتوحة خلالها.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أومتيتى، بيكيه، جوردى ألبا، سيرجي روبيرتو

خط الوسط: دى يونج، بوسكيتس، أرتورو فيدال

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خط الهجوم: ميسي، جريزمان، فاتي

Yalla Kora| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا شوت اليوم عبر bein sport مجاناً 1

تشكيل برشلونة وفالنسيا اليوم

برشلونة وفالنسيا يلا شوت

مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم هي مباراة تجمع بين صاحب المركز الأول نادي برشلونة برصيد 43 نقطة وبين صاحب المركز السابع نادي فالنسيا برصيد 31 نقطة، وكانت مباراة الدوري الأول بين الفريقين في الأسبوع الثاني من الليغا قد انتهت بفوز كبير للبلوجرانا على أرضية ميدانه بخمس اهداف لهدفين، ويسعى الخفافيش الليلة للرد بقوة على تلك الهزيمة.

مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر

على جانب اخر، نادي برشلونةتوصل لاتفاق مع نادي يوفينتوس بشأن عملية مزدوجة، أليخاندرو ماركيز ينتقل إلى يوفينتوس مقابل 8.2 مليون يورو، وماتيوس بيريرا ينتقل إلى برشلونة B على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع بند خيار الشراء (دون تحديد قيمته).

تم الإعلان عن التشكيل الرسمي لنادي برشلونة وهو عبارة عن شتيجن في حراسة المرمي، وثلاثي دفاعي مكون أومتيتي، بيكيه، روبيرتوـ وفي خط الوسط ألبا، أرثور، بوسكيتس، دي يونغ، فاتي، ويقود الهجوم كلاً من جريزمان، ميسي.