اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش برشلونة LIVE Barca

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يستقبل فريق فالنسيا نظيره برشلونة، اليوم السبت، بمنافسات الدوري الإسباني.

ويتلقي الخفافيش والبلوجرانا على ملعب "الميستايا"، معقل فالنسيا.

وتأتي هذه المباراة ضمن مواجهات الجولة 21 للدوري الإسباني.

وكانت مباراة الدور الأول على ملعب "كامب نو"، انتهت بفوز برشلونة (5-2) تحت قيادة المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

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موعد مباراة برشلونة وفالنسيا:

تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا:

تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.