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اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش برشلونة LIVE Barca

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة وفالنسيا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش برشلونة LIVE Barca والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق فالنسيا نظيره برشلونة، اليوم السبت، بمنافسات .

ويتلقي الخفافيش والبلوجرانا على ملعب "الميستايا"، معقل فالنسيا.

وتأتي هذه المباراة ضمن مواجهات الجولة 21 للدوري الإسباني.

وكانت مباراة الدور الأول على ملعب "كامب نو"، انتهت بفوز برشلونة (5-2) تحت قيادة المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

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موعد مباراة برشلونة وفالنسيا:

تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت .

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا:

تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

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