اونلاين | بث حي بدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي بدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الشباب فريق الهلال في واحدة من قمم مباريات اليوم، في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:10 بتوقيت القاهرة، 18:10 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر الرياضية السعودية الأولى.

ويحتل الهلال المركز الثاني على لائحة الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، أما الشباب فأقل منه بعشر نقاط في المركز التاسع.

ويهدف زعيم الكرة السعودية، للفوز من خلال زيارته لملعب الأمير “فيصل بن فهد” من أجل استعاد الصدارة من النصر مرة أخرى.

ويريد المدرب “رازفان لوسيسكو” العودة لسكة الانتصارات، بعد التعادل الأخير المفاجئ ضد الفيصلي.

وعلى الجانب الآخر، يعيش الشباب فترة جيدة، بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية، في الدوري والبطولة العربية.

يذكر أن الهلال لم يعرف الهزيمة من الشباب في كافة المسابقات، منذ عام 2014.

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الشباب 0-0 الهلال

???? ملعب فيصل بن فهد (الرياض – السعودية)

???? الدوري السعودي – الجولة الـ15

تنطلق الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش

البث الكتابي المباشر لحظة بلحظة

أهلاً وسهلاً بكم في البث الكتابي المباشر لقمة الهلال والشباب

ننقل لكم هذه المباراة من مركز البث المباشر لموقع ميركاتو داي

تشكيلة الهلال اليوم: عبدالله المعيوف ياسر الشهراني محمد جحفلي علي البليهي أمير كردي كويلار محمد كنو جيوفينكو سالم الدوسري كارييو بافيتيمبي غوميز.

تشكيلة الشباب اليوم: فاروق بن مصطفى – حسن معاذ – أحمد شراحيلي – محمد سالم – عبدالله الشامخ – ألفريد ندياي – عبدالمجيد الصليهم – سيباستياو جونيور – غوانكا – أسبيريا – ديوب.

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