اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر بتاريخ 01-03-2019 الدوري السعودي

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مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر

بث مباشر مباراة الهلال مع الفيصلي فى نقل مباشر koora live مساء اليوم حيث يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية اللقاء الذى يجمع الفريقين فى منافسات الجولة الثانية عشر من ذهاب الدور الاول فى بطولة الدورى السعودى للمحترفين yalla shoot مباريات اليوم مجانا من خلال موقع كورة اون لحظة بلحظة حيث يسعى الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة السعودية مشاهدة مباريات اليوم لايف bein sports في تحديث مستمر.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

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حيث يلتقي فريق الهلال مع فريق الفيصلي في بطولة الدورى السعودي فى تحديث مستمر للمباراة من bein sports بدون تقطيع.

دوري المحترفين السعودي

مباراة الهلال مع الفيصلي

الساعة 05:10 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 06:10 مساء بتوقيت السعودية.

ملخص ونتيجة مباراة الهلال والفيصلي الدورى السعودى

انتهت مباراة الهلال والفيصلي بالتعادل الايجابي بين الفريقين بهدفين لكلا منهم في منافسات بطولة الدورى السعودى