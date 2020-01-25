اونلاين | «يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

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رابط بث مباشر لايف مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 25 يناير yalla shoot plus.

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يلا شوت الجديد، يحل برشلونة المتصدر اليوم السبت ضيفاً على ملعب ميستايا لمواجهة فريق فالنسيا في الجولة 21 من الدوري الإسباني، حيث يحتل برشلونة المركز الأول في الليجا برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثاني بنفس الرصيد 43 نقطة، ويطمح مدرب برشلونة كيكي ستين لتحقيق فوزه الثاني علىالتوالي في الليجا، عقب الفوز على غرناطة.

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Live kora، تذع المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة ، السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي، الرابعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والثالثة عصراً بتوقيت جرينتش.

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Yalla kora، من المتوقع أن يبدأ المدير الفني كيكي سيتين مباراة فالنسيا بالتوقيت التالي.

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: جوردي ألبا – فرانكي دي يونج – سيرجي بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أنسوا فاتي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان.