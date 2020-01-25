زيدان يدافع عن جاريث بيل بعد ثبوت إصابته

السبت 25 يناير 2020

دافع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن اللاعب جاريث بيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت للحديث عن المباراة ضد بلد الوليد غدًا الأحد، وأكد زيدان أن الجناح الويلزي هو أول شخص غير سعيد بإصاباته المستمرة التي تمنعه من اللعب، قبل أن يشير إلى أن بيل أصيب في كاحله، ولن يشارك في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

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وقال المدرب الفرنسي : “جاريث بيل هو أول شخص غير سعيد بما يحدث معه، آمل أن نراه معنا يوم الاثنين القادم في للتدريب، في الحقيقة هو يريد أن يكون معنا وأن يعود للعب في أقرب فرصة”.

وحول مدى إصابة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا وأجاب : “لقد تعرض لإصابة بسيطة، إنه أمر صغير، ولقد تحدثت مع الأطباء والأمر يستغرق من ثلاثة إلى أربعة أيام لعودته، آمل ألا يصاب في المره القادمة”.

وفيما يتعلق بالمباراة ضد بلد الوليد في ملعب خوسيه زورييا وأضاف : “نحن في لحظة جيدة ونريد مواصلة ما نقوم به، نعلم أن الأمر صعب لأننا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، لكن علينا أن نظهر دائمـًا بأفضل شكل ممكن”.