شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدني قوي للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة النجم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية للاعبين في المران الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الأحد على استاد السلام، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقسم بينكيل اللاعبين إلى عدة مجموعات لخوض الوحدات البدنية المختلفة، التي تأتي تحضيرًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي غدًا.
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