شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني للمباراة: الأهلي بزيه التقليدي والنجم الساحلي بالأسود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ظهر اليوم، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، وطاقم الحكام ومراقب المباراة، ومسؤولي الفريق التونسي.
وشهد الاجتماع التأكيد على العديد من الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة وتحديد موعد وصول الفريقين لاستاد السلام الذي يستضيف اللقاء قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة، كما تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي النجم الساحلي زيًا أسود بالكامل.
ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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