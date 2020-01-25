شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك: تقسيمة قوية.. وتدريبات تأهيلية لـ«جمعة» و«بن شرقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدون من لقاء أمس، أمام مازيمبي، تقسيمة قوية بجزء من الملعب، شارك فيها سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق.

وشهدت التقسيمة ظهور البدلاء بمستوى عال من الجاهزية واطمأن خلالها الجهاز الفني على مستوى الجميع استعدادًا للفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، أشرف كارتيرون، المدير الفني للفريق، على فقرة تأهيلية خاصة للاعبين المستبعدين والبدلاء بنهاية المران، حيث قام بعمل سباق سرعات وكذلك إطالات للاعبين.

ودخل عبدالله جمعة، لاعب الفريق، المراحل النهائية للبرنامج البدني والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.

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وأدى جمعة بعض التدريبات التأهيلية على هامش المران تحت قيادة عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل بالفريق.

ويسعى الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب بأفضل شكل ممكن، استعدادًا للمواجهات المقبلة.

كما أدى أشرف بن شرقي تدريبات تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي، وذلك على هامش المران، في ظل الإصابة العضلية التي لحقت به خلال عمليات الإحماء بلقاء أمس أمام مازيمبي.

وفضّل الجهاز الفني حصول اللاعب على راحة من التدريبات الجماعية، على أن ينتظم عقب انتهائه من برنامجه التأهيلي.

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة المقرر لها، الثلاثاء المقبل، بالجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.