عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.



ويدخل الهلال بقيادة مدربه الروماني رازافان لوشيسكو مباراة الشباب ، وعينه على تحقيق الفوز من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب ، بعد ارتقاء النصر بـ" 33 نقطة " فور فوزه على الاتفاق بهدف دون رد.

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وعلى الجانب الآخر ، يعيش الشباب فترة رائعة مع مدربع الاسباني لويس غارسيا ، الذي نجح في وقت قياسي ، ويسعى لاعبو الشباب في وضع حدا لسلسة تفوق الهلال ، ففي آخر 9 مباريات جمعت بينهما ، تعادل مرتين وخسر 7 لقاءات.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:10 بتوقيت مكة المكرمة ، على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.

مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر