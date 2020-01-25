شكرا لقرائتكم اتحاد الريشة الطائرة يعلن قائمة الدول المشاركة فى البطولة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وضمت القائمة كل من، مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوغندا وبتسوانا.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وتمثل البطولة أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، نظرًا لإدراجها ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى كونها مؤهلة أيضا لبطولة العالم.

و شهدت الأيام الماضية بحث مسئولو الإتحاد عن حل أزمة حجوزات فندق إقامة الوفود المشاركة فى بطولة أفريقيا للفرق، حيث أن مصر حصلت على استضافة البطولة بعد منافسة شرسة مع كل من أوغندا، وجنوب أفريقيا، وموريشيوس.

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وحقق المنتخب الوطنى نتائج مميزة فى بطولة جنوب أفريقيا الدولية، وحصد 7 ميداليات، بواقع ذهبية ومثلها فضية و5 برونزيات، حيث توج فريق الزوجي المختلط بالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال أدهم حاتم وضحى هاني، كما حصل الزوجي أحمد صلاح وهادية حسنى على الميدالية البرونزية، وهو ما تكرر مع الزوجي عبد الرحمن عبد الحكيم وجنا أشرف.

وفى منافسات زوجى الرجال حقق الفريق المصرى المكون من أحمد صلاح وأدهم حاتم المركز الثانى والميدالية الفضية، كما حصل عبد الرحمن عبد الحكيم ومحمد مصطفى كامل على الميدالية البرونزية.

وتوجت ضحى هانى ببرونزية فردى السيدات، وأخيرًا حصل أدهم حاتم على برونزية منافسات فردى الرجال.

وحقق المنتخب الوطنى نتائج مميزة فى بطولة الكاميرون الدولية نوفمبر الماضى ، وحصد 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين، وتوج فريق الزوجى سيدات بالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال هادية حسنى وضحى هاني.

وفى منافسات زوجى المختلط حقق الفريق المصرى المكون من أدهم حاتم وضحى هانى المركز الأول والميدالية الذهبية، فى حين حصد فريق زوجى الرجال المركز الثانى والميدالية الفضية من خلال أحمد صلاح وأدهم حاتم، وفضية أخرى فى زوجى المختلط لكل من، أحمد صلاح وهادية حسني. وضمت قائمة المنتخب المشارك بالبطولة كل من، أحمد صلاح الدين وأدهم حاتم وهادية حسنى وضحى هاني، ومعهم المدير الفنى رامى إبراهيم.