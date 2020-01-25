شكرا لقرائتكم مدرب رينجرز: سنلعب على الفوز أمام بيراميدز فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

المدرب أوضح أنه شاهد بيراميدز في العديد من المباريات سواء في الكونفدرالية أو الدوري المصري، ويعلم جيدا مدى قوته وأنه مرشح قوي للفوز باللقب القاري ومنضبط تماما، وتحدث مع لاعبيه بشأن ضرورة الفوز وتقديم مواجهة قوية أمامه.

مدرب رينجرز أشار إلى أنه رغم فرص فريقه الصعبة في التأهل للدور الثاني ولكنه وفي كل مباراة يلعب من أجل الفوز وحصد ٣ نقاط غالية، وبالفعل فرص فريقه في التأهل هو ونواذيبو بطل موريتانيا تبدو معدومة ولكنه سيلعب على الأمل حتى النهاية.

شدد المدرب على أن بيراميدز قوي للغاية وكل لاعبيه عناصر مميزة وليس هناك لاعب بعينه سيهتم به ويركز عليه خلال اللقاء، وسيركز على جميع اللاعبين داخل الملعب أملا في الخروج بنتيجة جيدة.

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وتلقى نادى بيراميدز موافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، "كاف"، على نقل مباراة فريق الكرة أمام إينوجو رينجرز النيجيرى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام على استاد القاهرة الدولى بدلاً من استاد الدفاع الجوى.

وخاطب نادى بيراميدز الاتحاد الأفريقى، عن طريق اتحاد الكرة المصرى، لنقل المباراة لاستاد القاهرة، تلبية لطلب ترك ملعب الدفاع الجوى خلال هذه الفترة، لإقامة الدورة الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص.

يذكر أن بيراميدز تأهل للدور ربع النهائى عقب تصدر مجموعته من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية.

وكان الاتحاد الأفريقى قد اختار طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم على محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلى، بينما الحكم الرابع، محمد عثمانى.