شكرا لقرائتكم الزمالك يحجز فندقين فى أنجولا قبل مواجهة أول أغسطس فى دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجاء حجز الزمالك لفندقين فى أنجولا وفقا لما كشفه مصدر مسؤول بالنادى لوجود ضغط فى الوقت الحالى على الفنادق حيث ستتوجه بعثة استباقية من مسؤولى النادى قبل بعثة الفريق لمعاينة كافة الأمور والاستقرار على الفندق النهائى الذى سيقيم به الأبيض حيث يعد أحدهما بالقرب من الملعب والآخر يبعد بمسافة 20 كيلو متر عن ملعب اللقاء.

واستأنف فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم السبت، تدريباته عقب التعادل مع مازيمبى الكونغولى بدون أهداف مساء أمس الجمعة، استعدادا لمباراة وادى دجلة المقررة إقامتها الثلاثاء المقبل فى بطولة الدورى الممتاز ووصل الزمالك إلى النقطة الثامنة بعد التعادل أمام مازيمبى الكونغولى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ليحتل الفريق المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى، وذلك من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مواجهتين والخسارة فى لقاء وحيد.

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وأصبح الزمالك يحتاج إلى تعثر أول أغسطس اليوم أمام زيسكو الزامبى أو فوز الأخير للعبور إلى دور ربع النهائى أو تأجيل الحسم للجولة الأخيرة التى ستجمع الأبيض مع بطل أنجولا وضمن مازيمبى صدارة المجموعة بعدما وصل للنقطة الـ11، ويأتى بعده الزمالك بـ8 نقاط، وخاض كل منهما 5 مباريات، أما زيسكو يونايتد، وبريميرو دى أوجوستو فلكل منهما نقطتين من 4 مباريات.

فوز أو تعادل زيسكو حين يستقبل أول أغسطس اليوم، السبت، يعنى تأهل الزمالك دون النظر للجولة الأخيرة التى سيتوجه خلالها إلى أنجولا، حيث يتفوق الأبيض فى المواجهات المباشرة، مع الفريق الزامبى، ثانيًا فوز أول أغسطس خارج الأرض على زيسكو يونايتد يعنى أن الفريق وصل إلى النقطة الخامسة وهو ما سيجعل المباراة الأخيرة فاصلة مع الأبيض وسيحتاج الزمالك إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف لضمان التأهل لربع النهائى.