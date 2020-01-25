شكرا لقرائتكم أليو بادجى يتصدر قائمة الأهلى لمواجهة النجم الساحلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي «أفشة» - وليد سليمان - محمود عبدالمنعم «كهربا» - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - أليو بادجي.

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وبذلك يسجل بادجي الظهور الأول في قائمة الفريق بعد التعاقد معه مؤخرا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادما من رابيد فينا النمساوي .

تعقدت الأمور أمام النادى الأهلى المصرى فى جدول ترتيب المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا، بعد خسارة نادى بلاتينوم بطل زيمبابوى أمام الهلال السودانى بنتيجة 1 / 0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب بربرفيلدز في مدينة بولاوايو بزيمبابوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثانية فى دورى أبطال أفريقيا بتصدر نادى النجم الساحلى برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، بينما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط مؤقتا، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وتقام غدا الأحد مباراة قمة المجموعة بين الأهلي والنجم الساحلي التونسى على استاد السلام، فى ختام مباريات الجولة للمجموعة الثانية.