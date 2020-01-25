شكرا لقرائتكم سقوط مبكر لبليسكوفا في أستراليا المفتوحة وتأهل صعب لكيربر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فجرت لاعبة التنس الروسية أنستازيا بافليوتشنكوفا واحدة من مفاجآت النسخة الحالية من بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي، وأطاحت بالتشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة الثانية للبطولة من الدور الثالث للنسخة الحالية.

وتغلبت بافليوتشنكوفا المصنفة الـ30 للبطولة على بليسكوفا 7 / 6 (7 / 4) و7 / 6 (7 / 3) يوم السبت في الدور الثالث للبطولة لتلحق بليسكوفا بقائمة اللاعبات المصنفات اللاتي ودعن البطولة مبكرا مثل اليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب والأميركية سيرينا وليامز الفائزة بألقاب 23 من بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.

واستغرقت بافليوتشنكوفا ساعتين و25 دقيقة للتغلب على بليسكوفا والتأهل للدور الرابع وحرمت بليسكوفا من مواصلة التقدم في أستراليا المفتوحة التي بلغت فيها المربع الذهبي في العام الماضي، لتكون أفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها ببطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى حتى الآن.

والهزيمة هي الأولى لبليسكوفا في الموسم الحالي بعد ستة انتصارات متتالية كما أنها الهزيمة الأولى لها أمام بافليوتشنكوفا على مدار تاريخ مبارياتهما معا، حيث كان الفوز من نصيب بليسكوفا في كل من المباريات الستة السابقة، بينهما علما أن بليسكوفا لم تسقط في أي مجموعة من المباريات الست السابقة أمام نفس اللاعبة.

كما تلقت السويسرية بيلندا بنشيتش المصنفة السادسة للبطولة صدمة كبيرة وودعت البطولة من الدور الثالث بالهزيمة الثقيلة صفر / 6 و1 / 6 أمام الاستونية آنيت كونتافيت، المصنفة 28 للبطولة وذلك في مباراة استغرقت 48 دقيقة فقط. كما سقطت الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة التاسعة عشرة للبطولة أمام البولندية إيجا سواتيك 5 / 7 و3 / 6.

وأفلتت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى على العالم سابقا من مفاجآت الدور الثالث للبطولة وتغلبت على يوليا بوتينتسيفا لاعبة كازاخستان 6 / 1 و6 / 4 في مباراة أخرى. وشقت هاليب المصنفة الرابعة للبطولة طريقها بنجاح إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) بالفوز الثمين اليوم لتكون النسخة الثالثة على التوالي التي تبلغ فيها الدور الرابع على الأقل.

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وتلتقي هاليب في الدور الرابع مع البلجيكية إليسي ميرتنز المصنفة السادسة عشرة للبطولة والتي تغلبت على الأميركية كاترين بيليس 6 / 1 و6 / 7 (5 / 7) و6 / صفر في مباراة مثيرة استغرقت ساعتين إلا دقيقة واحدة.

وحسمت ميرتنز المجموعة الأولى من المباراة في 22 دقيقة فقط ودون أي عناء ولكن بيليس أظهرت التحدي في المجموعة الثانية التي وصلت لشوط فاصل، حيث حسمت بيليس هذه المجموعة في 70 دقيقة قبل أن تنهي ميرتنز اللقاء لصالحها من خلال المجموعة الثالثة الفاصلة في 27 دقيقة.

كما أفلتت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة السابعة عشرة للبطولة من موجة سقوط المصنفات وتأهلت للدور الرابع (دور الستة عشر) بالفوز على الإيطالية كاميلا جورجي 6 / 2 و6 / 7 (4 / 7) و6 / 3 لتكون المرة السابعة في مسيرتها الرياضية حتى الآن التي تصل فيها لدور الستة عشر بأستراليا المفتوحة.

واحتاجت كيربر المصنفة الأولى على العالم سابقا والفائزة بلقب أستراليا المفتوحة في 2016 إلى 30 دقيقة فقط لحسم المجموعة الأولى من المباراة لصالحها بفضل 20 خطأ من منافستها الإيطالية من بينها ثمانية أخطاء مزدوجة. وجعلت جورجي المجموعة الثانية أكثر صعوبة على كيربر قبل أن تفوز بها جورجي قبل أن تحسم كيربر اللقاء لصالحها بالفوز في المجموعة الثالثة الحاسمة.

وعانت كيربر، 32 عاما، من إصابة عضلية اضطرتها للانسحاب من بطولة أديلايد في وقت سابق من الشهر الحالي. ولكنها حافظت على سجلها الرائع في مواجهة جورجي، حيث حقت الفوز في جميع المباريات الخمسة التي جمعت بينهما.

ومنذ فوزها بلقب بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، فشلت كيربر في الوصول للأسبوع الثاني بأي من بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى وكانت أفضل نتائجها هي بلوغ الدور الرابع أيضا في أستراليا المفتوحة العام الماضي ثم في النسخة الحالية. وتتطلع كيربر إلى تحقيق نتيجة أفضل من خلال الفوز في الدور الرابع وبلوغ الأسبوع الثاني للبطولة.