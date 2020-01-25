شكرا لقرائتكم بولونيا يهزم سبال بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز بولونيا على مضيفه سبال 3 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم سبال في الدقيقة 23 عن طريق أندريا بيتانيا من ركلة جزاء، قبل أن يدرك بولونيا التعادل عبر فرانشيسكو فيكاري في الدقيقة 24. وفي الدقيقة 59 سجل موسى بارو الهدف الثاني، قبل أن يضيف أندريا بولي الهدف الثالث في الدقيقة 63.

ورفع بولونيا رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد سبال عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.