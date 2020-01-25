شكرا لقرائتكم بولونيا يهزم سبال بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز بولونيا على مضيفه سبال 3 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم سبال في الدقيقة 23 عن طريق أندريا بيتانيا من ركلة جزاء، قبل أن يدرك بولونيا التعادل عبر فرانشيسكو فيكاري في الدقيقة 24. وفي الدقيقة 59 سجل موسى بارو الهدف الثاني، قبل أن يضيف أندريا بولي الهدف الثالث في الدقيقة 63.
ورفع بولونيا رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد سبال عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر بولونيا يهزم سبال بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.