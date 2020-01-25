شكرا لقرائتكم تعادل بلباو وإسبانيول في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على مباراة إسبانيول مع ضيفه أتلتيك بيلباو يوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم أسيير فيلاليبري بهدف لبيلباو في الدقيقة 12 ثم تعادل راؤول دي توماس لاسبانيول في الدقيقة 63. ورفع بيلباو رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس مقابل 15 نقطة لاسبانيول في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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