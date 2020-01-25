الهلال السوداني يُشعل مجموعة الأهلي بفوز قاتل على بلاتينيوم.. تعرف على الترتيب

كتب: ضياء السقا

أشعل الهلال السوداني، مجموعة الأهلي، بعد فوزه على مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز محمد الضاي، هدف الهلال القاتل في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

Advertisements

يشار إلى أن الأهلي، سيواجه النجم الساحلي التونسي، في التاسعة مساء الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك رفع الهلال رصيده لـ 9 نقاط، محتلا المركز الثاني مؤقتا في المجموعة الثانية، خلف النجم الساحلي، الذي يتصدر الترتيب بنفس عدد النقاط، متفوقا بفارق الأهداف، وتراجع الأهلي للمركز الثالث بـ7 نقاط، وبلاتينيوم رابعا بنقطة.

ولا بديل أمام الأهلي سوى الفوز في مباراته المرتقبة أمام النجم الساحلي، خاصة أن المباراة على أرضه ووسط جماهيره.