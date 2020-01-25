شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يهنئ محمد هانى بعيد ميلاده بصورة من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ رمضان صبحى، محمد هانى، لاعب النادى الأهلى، بعيد ميلاده، ونشر صورة لهما تجمعها فى مرحلة طفولتهما، إذ يحتفل محمد هاني، ظهير أيمن النادى الأهلي اليوم السبت بعيد ميلاده الـ 24، حيث ولد هانى فى 25 يناير عام 1996. وقال رمضان صبحى فى تغريدة عبر تويتر: "كل سنة وانت طيب يا صديق الطفولة".



رمضان صبحى

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ويحتفل محمد هاني، ظهير أيمن النادى الأهلي، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 24 حيث ولد محمد هانى فى 25 يناير عام 1996، وانضم إلى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، ليواصل التألق قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالأهلي.

محمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلى يثبت يوماً بعد يوم أنه الأحق بخلافة أحمد فتحى جوكر الأهلى والفراعنة فى الجبهة اليمنى، بعد المستويات المتميزة التى ظهر عليها اللاعب منذ تصعيده إلى الفريق الأول، فى الدفاع والهجوم، وخلال الموسم الجارى شارك هانى مع الأهلى فى 29 مباراة مع الأهلى سجل هدفاً وصنع هدفين، وثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للقلعة الحمراء.

ظهير أيمن الأهلى خاض حتى الآن 13 مباراة مع القلعة الحمراء فى مختلف البطولات صنع خلالها هدفين، ولعب فى أكثر من مركز فعلى مدار مسيرته مع الفريق، اعتمد مدربو الأهلى على محمد هانى فى مركز الظهير الأيمن أو المدافع، واستطاع هانى أن يثبت فى كل مركز أنه على قدر المسئولية.