شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. الشيشينى "لاعب".. والكشف عن حالة بن شرقى وجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، المراحل النهائية للبرنامج البدني والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، للتعافي من إصابة العضلة الخلفية، وأدى عبد الله جمعة بعض التدريبات التأهيلية على هامش مران اليوم بالقلعة البيضاء تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

وأدى لاعبو الزمالك فى بداية المران تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب لمدة 15 دقيقة وذلك على هامش المران وشارك في هذه الفقرة اللاعبون البدلاء والمستبعدون من لقاء أمس أمام مازيمبي، بجانب السداسي الذين شاركوا في المباراة وهم شيكابالا وطارق حامد ومحمود علاء وحازم إمام وأوباما ومصطفى محمد، بعدها توجه السداسي إلى جيمانيزيوم النادي لأداء عمليات الاستشفاء.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية مع معاونيه وتحدث المدرب الفرنسى عن بعض الأمور الفنية التي تم التركيز عليها خلال التدريبات وبعض الملاحظات التي حدثت، وكذلك وضع البرنامج التأهيلي والفني استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، فى الأسبوع الخامس عشر بالدورى الممتاز وحرص الجهاز الفنى للزمالك على تخصيص فقرة خاصة تأهيلية لفرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي وأحمد سيد زيزو فى جيمانزيوم النادي وذلك على هامش المران واكتفى الثلاثي بأداء تدريبات بدنية وتأهيلة بالجيمانيزيوم بناء على تعليمات الجهاز الفني وذلك لمعالجة الإرهاق.

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بينما خاض محمد أبو جبل حارس الزمالك تدريبات قوية بصحبة باقي الحراس محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي، جاء ذلك على الرغم من مشاركة الحارس بلقاء أمس أمام مازيمبي كما خصص عمرو عبد السلام مدرب الحراس فقرة تأهيلية إضافية للحارس عقب أداءه التدريبات عبارة عن جرى حول الملعب خفيف أعقبها توجه الحارس إلى جمانيزيوم النادي لأداء تدريبات استشفائية.

وقام المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، بأداء تدريبات تأهيلية وعلاجية فى جيمانزيوم النادى في ظل الإصابة العضلية التي لحقت به خلال عمليات الإحماء بلقاء مازيمبي وفضل الجهاز الفني حصول اللاعب على راحة من التدريبات الجماعية على أن ينتظم عقب انتهائه من برنامجه التأهيلى.

واختتم الزمالك تدريباته بتقسيمة قوية بجزء من الملعب شارك فيها كلاعب، سامي الشيشيني المدرب العام للفريق، وشهدت التقسيمة ظهور البدلاء بمستوى عال من الجاهزية واطمأن خلالها الجهاز الفني على مستوى الجميع استعدادا للفترة المقبلة بعد التعادل بالأمس مع مازيمبى، سلبيًا، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.