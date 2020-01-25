شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جلسة مطولة بين فايلر وشريف إكرامي فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مطولة مع شريف إكرامى حارس مرمى الفريق على هامش مران الأحمر المقام حاليا على ملعب التتش استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى مساء غد بالسلام، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وناقش فايلر مع إكرامى عدة أمور خاصة بالفريق باعتبار أن إكرامى من كابتن الأهلي.

ويدخل فريق النادى الاهلى فى التاسعة من مساء الغد، الأحد، باستاد السلام واحدة من أهم مبارياته فى الفترة الأخيرة عندما يستضيف النجم الساحلى التونسى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى حضور 10 آلاف مشجع، ويدير المباراة الحكم الجنوب أفريقي، فيكتور جوميز .

Advertisements

وخسر نادى بلاتينوم بطل زيمبابوى أمام الهلال السودانى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب بربرفيلدز فى مدينة بولاوايو بزيمبابوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

أحرز محمد الضى الهدف الأول للهلال السودانى فى مرمى بلاتينوم بطل زيمبابوى بالدقيقة 84، وأهدر شاكورى لاعب بلاتينيوم بطل زيمبابوى ركلة جزاء لفريقه خلال مواجهة الهلال وسط تبادل هجمات شرسة بين الفريقين ولم تسفر عن أهداف من جانب بلاتينيوم على مدار الــ 90 دقيقة.

ويتصدر نادى النجم الساحلى صدارة المجموعة الثانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثانى برصيد 9 نقاط أيضاً، بينما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط "مؤقتا"، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.