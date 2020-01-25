شاهد فى دقيقة.. نيران "انضباط الجبلاية" تصيب 7 شخصيات رياضية فى 30 يوما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرارات وعقوبات قوية أعلنتها لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد بندارى، خلال أقل من 30 يومًا، بناءً على تقارير الحكام ومراقبى مباريات الدورى العام هذا الموسم. سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ توبيخه لما بدر منه من انتقادات ضد لجنة الحكام وتحذيره بفرض عقوبة فى حالة تكرار ذلك. فرج عامر فرج عامر منعه من حضور مباراة واحدة، وغرامة 50 ألف جنيه بسبب تصريحاته المسيئة للحكام. مرتضى منصور مرتضى منصور منعه من المشاركة فى أى نشاط رياضى متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات، وغرامة 100 ألف جنيه بسبب تصريحاته المسيئة للحكام. Advertisements طارق العشرى طارق العشرى إيقافه 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه فى مباراة فريقه أمام إنبى، وفقًا لتقرير مراقب المباراة. رضا عبد العال رضا عبد العال إيقافه 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه فى حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة. سعفان الصغير سعفان الصغير منعه من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 3 أشهر وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لما بدر منه تجاه حكام مباراة فريقه أمام إنبي. حسام غالى حسام غالى إيقافه مباراتين لما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام أسوان ضمن مسابقة الدورى الممتاز.

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