شكرا لقرائتكم خبر عن عناق وحب متبادل.. حسام حسن مع ابنته جنا بعد تناولهما وجبة شهية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العميد حسام حسن، المدير الفنى السابق لفريقى سموحة والمصرى، مشاركة متابعيه عبر حسابه على انستجرام، بصورة له مع ابنته "جنا"، وظهرا وهما يتبادلان العناق بينهما، على ما يبدو بعد تناولهم وجبة شهية.





وفى مفاجأة من العيار الثقيل، قام مسئولو النادى المصرى، بفتح قنوات اتصال مع حسام حسن المدير الفنى الأسبق للفريق البورسعيدى، بعد رحيله عن تدريب نادى سموحة السكندرى، منذ أيام وتقديم استقالته بسبب تراجع النتائج.





وكانت مصادر مطلعة كشفت قيام مسئولى النادى المصري، بالتواصل مع حسام حسن دون الدخول فى مفاوضات مباشرة لتوليه تدريب الفريق البورسعيدى، لكن الحديث شهد بعض التلميحات لإمكانية عودة التوأم لقيادة النادى مرة أخرى مطلع الموسم الجديد، وفقا لما ستسفر عنه نتائج الموسم الحالى سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى.





وتولى حسام حسن تدريب المصرى فى 3 ولايات مختلفة، الأولى خلال موسمى 2007/2008 و 2008/2009، حيث قاد الفريق البوسعيدى فى 27 مباراة، حقق خلالها 9 انتصارات و 11 تعادل و7 هزائم.

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بينما كانت الولاية الثانية لحسام حسن مع المصرى، قصيرة للغاية، ولم تستمر سوى 3 مباريات فقط، حقق خلالها الفوز على الأهلى وإنبى وتعادل مع الإسماعيلى.

فيما جاءت الولاية الثالثة لتكون الأطول من ناحية المدة والأفضل من الناحية الفنية لحسام حسن مع النادى المصري، حيث قاد الفريق خلال 115 مباراة حقق خلالها 57 انتصار و33 تعادل و25 هزيمة قبل رحيله.

وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، التعاقد مع حمادة صدقى مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق مع وجود خميس جعفر فى منصب المدرب العام للفريق السكندرى.