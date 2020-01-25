ديبالا: كنت قريبًا من الرحيل عن يوفنتوس في الصيف

السبت 25 يناير 2020

كشف المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا أنه كان قريبًا من الرحيل عن فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم في الصيف الماضي، وذلك في الوقت الذي أبدى فيه فريقي مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيان رغبتهما في ضم اللاعب.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" يوم السبت أن توتنهام كان قد توصل إلى إتفاق مع يوفنتوس للحصول على خدمات ديبالا مقابل 64.4 مليون جنيه إسترليني في أغسطس الماضي، لكن الصفقة لم تكتمل.

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كذلك أبدى مانشستر يونايتد رغبته في ضم ديبالا في الصيف الماضي، لكن المفاوضات لم تكتمل في ظل حالة من التردد وكذلك طلبات وكيل اللاعب.

وقال ديبالا إن مستقبله كان معلقًا حتى اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، لكن الأمور استقرت بعدها تحت قيادة ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، الذي رحل عن تشيلسي الإنجليزي لتدريب الفريق الإيطالي.

وقال ديبالا في تصريحات لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية "كنت قريبًا من الرحيل، هذا كان مطروحًا لدى النادي، وعرفت ذلك، كنا ننتظر حتى اللحظة الأخيرة".

وأضاف "لا يزال يتبقى عامان في عقدي، هذا ليس بالفترة القصيرة ولا الطويلة أيضا سنرى ما يخطط له يوفنتوس، وما إذا كان يرغب في استمراري أو في رحيلي خلال سوق الانتقالات المقبلة". وأستكمل "إنه قرار بيد النادي، ومن الصعب معرفة ذلك لأن الأمور يمكن أن تتغير في ثانية واحدة".