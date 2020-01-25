كافاني يصدم مانشستر يونايتد

السبت 25 يناير 2020

كشفت تقارير صحف بريطانية، عن رد الأوروغوياني إدينسون ​كافاني​ مهاجم باريس ​سان جيرمان​ على عرض مانشستر يونايتد.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مسؤولي الشياطين الحمر حاولوا إغراء كافاني بالانتقال إلى "أولد ترافورد"، من خلال حصوله على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين إسترليني، بالإضافة إلى مكافأة توقيع.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن كافاني رفض عرض اليونايتد، بسبب تمسكه بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت "ميرور" أن سان جيرمان يريد الحصول على 20 مليون إسترليني من اجل التخلي عن الاوروغوياني الشهر الحالي.

يذكر أن عقد كافاني ينتهي الصيف المقبل، لذا يحق له التوقيع مجانا مع أي فريق اعتباراً من كانون الثاني الجاري.