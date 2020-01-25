شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يفوز على بلاتينيوم ويعقد حسابات الأهلي في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز نادي الهلال السوداني على مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف نظيف ليعقد حسابات النادي الأهلي المصري بجموعته في دوري أبطال أفريقيا.

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وجاء هدف اللقاء الوحيد محمد موسى الضي في الدقيقة 84، في لقاء شهد إهدار الهلال للعديد من الفرص التهديفية الخطرة، كما شهد إلغاء الحكم هدفًا في الدقيقة 61 من أطهر الطاهر بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتًا بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة مع النجم الساحلي الذي يملك الرصيد نفسه من النقاط، فيما استمر بلاتينيوم في قاع المجموعة بنقطة وحيدة.

وعقد هذا الفوز من وضعية النادي الأهلي في المجموعة، إذ يملك 7 نقاط قبل مواجهته مع النجم الساحلي، غدًا، الأحد، على ملعبه، وهو ما يعني ضرورة فوزه على النجم كما عليه أن يتجنب الخسارة في السودان خلال مباراته الأخيرة في المجموعة أمام الهلال من أجل التأهل إلى الدور التالي.