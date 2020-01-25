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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كافاني يصدم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
كشفت تقارير صحف بريطانية، عن رد الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان على عرض مانشستر يونايتد.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مسؤولي الشياطين الحمر حاولوا إغراء كافاني بالانتقال إلى "أولد ترافورد"، من خلال حصوله على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين إسترليني، بالإضافة إلى مكافأة توقيع.
وأشارت الصحيفة إلى أن كافاني رفض عرض اليونايتد، بسبب تمسكه بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وأوضحت "ميرور" أن سان جيرمان يريد الحصول على 20 مليون إسترليني من اجل التخلي عن الاوروغوياني الشهر الحالي.
يذكر أن عقد كافاني ينتهي الصيف المقبل، لذا يحق له التوقيع مجانا مع أي فريق اعتباراً من كانون الثاني الجاري.
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