شكرا لقرائتكم الونش يغيب عن تدريبات الزمالك بسبب وفاة جدته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعدم التواجد اليوم بالتدريبات المقامة حاليا بملعب النادي بسبب وفاة جدته، وحرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون والإدارى واللاعبين على التواصل مع الونش وتقديم واجب العزاء له.

استأنف فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم السبت، تدريباته عقب التعادل مع مازيمبى الكونغولى بدون أهداف مساء أمس الجمعة، استعدادا لمباراة وادى دجلة المقررة إقامتها الثلاثاء المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.

وأصبح الزمالك يحتاج إلى تعثر أول أغسطس اليوم أمام زيسكو أو الفوز فى الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.

وضمن مازيمبى صدارة المجموعة بعدما وصل للنقطة الـ11، ويأتى بعده الزمالك بـ8 نقاط، وخاض كل منهما 5 مباريات، أما زيسكو يونايتد، وبريميرو دى أوجوستو فلكل منهما نقطتين من 4 مباريات.

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فوز أو تعادل زيسكو حين يستقبل أول أغسطس اليوم، السبت، يعنى تأهل الزمالك دون النظر للجولة الأخيرة التى سيتوجه خلالها إلى أنجولا، حيث يتفوق الأبيض فى المواجهات المباشرة، مع الفريق الزامبى.

ثانيًا: فوز أول أغسطس خارج الأرض على زيسكو يونايتد يعنى أن الفريق وصل إلى النقطة الخامسة وهو ما سيجعل المباراة الأخيرة فاصلة مع الأبيض وسيحتاج الزمالك إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف لضمان التأهل لربع النهائى.

وأكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن المباريات المقبلة للفريق ستشهد تواجد 5 آلاف مشجع فقط من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، قائلا، "5 آلاف عضو جمعية عمومية أفضل من 15 ألف من الألتراس".

وأضاف مرتضى منصور، فى تصريحات صحفية عقب مباراة مازيمبى، أنه سيتعاقد مع مدرب أحمال للزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى من طالب بعدم التعاقد مع مدرب أحمال لكن الفترة المقبل ستشهد تواجد مدرب للأحمال.

وقال مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء فى تصريحات صحفية عقب مباراة مازيمبى، "افتكرت الألتراس بقى محترم، ورحمة أمى ما حد هيدخل تانى غير أعضاء الجمعية العمومية"، اعتراضا منه على مهاجمته له قبل انطلاق مباراة مازيمبي.