شكرا لقرائتكم الأهلي ضد النجم الساحلي .. عبد الحفيظ : نطمح للصعود بأقدامنا والغيابات مؤثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه سيخوض مباراة النجم الساحلي التونسي في التاسعة من مساء غدا في الأحد بدوري أبطال أفريقيا بدافع الفوز ولا بديل عن ذلك، موضحا أن الأهلي يرغب في التأهل لدور الثمانية باقدامه وليس باقدام الآخرين.

وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي ان الغيابات التي يعاني منها الأهلي حاليا مؤثرة وقوية وتؤثر علي اي فريق لكن الأهلي دائما ما ينجح في تجهيز البديل الجاهز.

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ويدخل الأهلي مباراة الغد رافعاً شعار الفوز فقط" من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الافريقي فالأهلي يرغب في اصطياد نجم تونس في السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013 ، ويخوض الاهلي المباراة مُحتلاً المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط فيما يحل الهلال السوداني ثالثاً بـ6 نقاط ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة ، ويعلم الاهلي أنه لابد من الفوز على بطل تونس من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة في الجولة الأخيرة كما أن بطل مصر لديه رغبة في الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى في رادس.

ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي للفوز أيضاً من أجل وضع حد للاتهامات التي تُطارده بانه بلا بصمات في بطولة أفريقيا ويقدم نتائج متواضعة في دوري الأبطال بعكس الحال في الدوري المحلي الذى يُحقق فيه الفريق انتصارات كاسحة لكنها غير موجودة في بطولة أفريقيا .